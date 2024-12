Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações à BTV, depois do triunfo sobre o Vitória (1-0), em jogo da 13,ª jornada da Liga:

Vitória importante e complicada. Qual a importância destes três pontos?

- É uma vitória muito importante, esse é que era o objetivo, vencer e com essa conquista reduzir a distância para o primeiro classificado. É um facto que o Vitória está a fazer uma grande época e acho que a equipa teve de ser inteligente. Acho que na primeira parte o 1-0 peca por escasso, podíamos eventualmente estar a vencer por mais. A segunda parte foi mais equilibrada, mas acho que conseguimos controlar o jogo, quer defensivamente, quer ofensivamente, e acabámos por ter uma ou outra oportunidade em que podíamos sossegar um pouco o jogo. Um jogo aberto de grande qualidade tática, um jogo difícil porque o Vitória é uma equipa muito difícil de jogar com um bloco baixo. Soubemos jogar o jogo e reflexo disso foi a forma como obtemos o primeiro golo.

Leandro Barreiro, que foi a grande novidade no onze este sábado, acaba por ficar ligado a esse golo, num jogo que jogou mais adiantado…

- A estratégia passava por isso, atrair a pressão., A equipa teve personalidade, o Vitória é muito compacto, não dá muito espaços entre linhas, tínhamos de jogar no nosso meio-campo e, quando não tivéssemos espaço, puxar um pouco atrás, ir aos centrais e ao guarda-redes, para tentar abrir o espaço e, quando houvesse esse espaço, procurar alguém entrelinhas ou no lado contrário. Foi isso que aconteceu. A imagem do nosso golo é exemplo disso, acho que fizemos uma ou outra vez essa situação para criar outra oportunidade, como a que o Pavlidis acaba por ter antes de sair. O que fica é um jogo muito competente da nossa parte diante de um adversário muito difícil.

Oitava vitória consecutiva. A equipa está mais madura?

- Neste momento temos de nos preocupar em ganhar. O segundo objetivo é que a equipa jogue bem e marque muitos golos. Hoje ganhámos por 1-0, mas vale os mesmos três pontos. Quando olho para o jogo da equipa, vejo um jogo muito competente da equipa, com enorme personalidade, com a equipa a ter calma suficiente para ter a bola e descobrir os caminhos para a baliza. Sabemos que, a jogar em casa, um segundo golo mais cedo, a equipa galvaniza-se e procura rapidamente outro resultado, mas quando o jogo está um pouco dividido, a equipa preferiu controlar o jogo, controlar a bola. Os espaços são difíceis de encontrar quando se defronta esta equipa. É uma equipa com personalidade, com maturidade. São três pontos muito importantes para nós porque vão para o nosso grande objetivo, que é vencer e reduzir distâncias para o primeiro classificado.