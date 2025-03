Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações à Sport TV, depois da vitória sobre o Gil Vicente (3-0), em Barcelos, em jogo em atraso da 26.ª jornada da Liga:

Uma vitória de uma equipa que controlou o jogo do primeiro ao último minuto?

«Sim e um resultado justo. Foi uma entrada boa, controlámos o jogo, criámos várias oportunidades e penso que o resultado nos fica muito bem. Sabíamos da importância deste jogo, começar um ciclo após a interrupção para as seleções. Entrámos da mesma forma como vínhamos a fazer, com uma boa exibição e um bom resultado. Foi mais uma final que fizemos».

O Benfica está a jogar muito bem, a equipa está num bom momento de confiança?

«Foi aquilo que tenho dito ao longo dos tempos. Tínhamos de encontrar esta consistência, esta consistência tinha que vir com tempo de treino, repetir determinados posicionamentos, determinadas dinâmicas. Depois é aquilo que eu assisti hoje: fomos equipa, fomos família, fomos tropa. Dentro e fora de campo, tivemos um apoio fantástico que permitiu à equipa estar sempre tranquila e com bom posicionamento, a tocar bola e criar oportunidades de perigo. Estamos felizes e, independentemente de quem jogue, e hoje fizemos várias alterações, temos que exigir isto aos nossos jogadores».

Fez apenas uma alteração em relação a Vila do Conde, tirando o Pavlidis e lançando Belotti. Teve a ver com algum desgaste do avançado grego?

«Não, Optámos por jogar com aqueles jogadores que permaneceram connosco porque fizeram duas semanas de treino muito boas e acho que acertámos nessa decisão porque quem jogou, Bruma, Belotti e Zeki, estiveram realmente muito bem. O meio-campo tem sido o habitual, é isso que pretendemos. Independentemente de quem jogue, na frente, no meio ou atrás, manter as dinâmicas estratégicas. Uma palavra para o Gil Vicente porque é uma equipa muito interessante a jogar, joga num sistema a defender e joga noutro sistema a atacar. Tínhamos de perceber muito bem esse tipo de posicionamento para pressionar bem e depois criar as oportunidades que tínhamos de criar. o lance do primeiro golo nasce pelo lado estratégico, mas depois conta com o talento de todos os jogadores, Álvaro, Bruma e Fredrik a vir ao de cima».

O Tomás Araújo acabou por provocar mais um susto, ficou preocupado?

«Temos de dar continuidade à recuperação do Tomás, não é nada de grave, mas temos de ter alguns cuidados».

Tem usado a expressão da «tropa». Na sua tropa, o Otamendi é o general mais pronto para cada batalha?

«General não, é o capitão. Está num momento muito bom e é um exemplo com 37 anos. A forma como treina, como se preparara e depois jiga. Temos de nos agarrara isso, sentir que estamos muito fortes e unidos e olhar para todos os exemplos. Não é só o Nico. Sinto isso. O sentimento de família, de a equipa estar junta e hoje viu-se a forma como a equipa jogou, com dinâmica, alegre, com a bola de pé para pé. Depois tropa por estarmos juntos, de irmos à guerra. Vão ser várias finais e temos de ter esta mentalidade»

O Benfica vai ter uma reta final difícil. Estava com um jogo em atraso, era importante fazer este acerto e deixar de ter este atraso para o Sporting?

«Claro que sim, nunca é bom ter jogos em atraso, olhar para a tabela e ver a diferença de pontos. O mais importante é que a equipa soube dar boa resposta. Chegámos a entrar em campo a onze pontos do adversário e a equipa entrou sempre calma e tranquila para jogar. O mais importante é perceber o momento em que estamos e, no jogo, comprovar esse momento».