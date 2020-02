O Benfica consentiu sete golos nos últimos três jogos. Bruno Lage, na antevisão do segundo jogo com o Famalicão, relativo à meia-final da Taça de Portugal, garante que não se trata de um problema da linha defensiva, mas sim um «problema coletivo» que resulta da forma como a equipa procura pressionar o adversário.

«Não é um processo individual, não é uma questão da linha defensiva, é uma questão coletiva. Resume-se à nossa forma de pressionar, temos de ser efetivos nessa pressão. Quando o coletivo pressiona, temos de ter uma taxa de sucesso maior. Não basta ter a intenção de pressionar. Quando vamos termos de ir com a intenção de bloquear as saídas do adversário», explicou.

O Benfica está mais previsível, mas Lage enquadra esse pormenor num processo de evolução. 'Conseguimos esconder os nossos problemas durante um ano, mas agora estão mais visíveis porque estão a resultar em golos. Nós temos pontos fracos, tal como os nossos adversários, e eles conseguem perceber isso durante a análise dos nossos jogos. Durante muito tempo conseguimos esconder isso… Agora é trabalhar para ser o mais competente possível em todos os momentos. O que tem projetado esta caminhada é o facto de esta equipa, independentemente do resultado, estar sempre com uma perspetiva de evolução», explicou.

Nesse sentido, Lage deu o exemplo de Rúben Dias que, agora, participa mais no processo de construção. «Vejam a importância que o Rúben Dias tem tido no momento de construção, no ano passado não tinha. Sentimos esse crescimento há três ou quatro meses, mas agora é mais visível porque as jogadas acabam em golo», acrescentou.

O Benfica volta a jogar já esta terça-feira, mais uma vez com poucos dias para recuperar. «A equipa fisicamente acredito que vai estar bem. Estamos a meio da recuperação, mas quando vamos jogar a equipa tem nos dado a indicação que parece fresca para o jogo. Ainda bem que o jogo tem esta importância, queremos dar uma resposta ao que foi último jogo. Queremos ter a ambição de vencer novamente e sentir que temos uma oportunidade de disputar uma final», destacou ainda.