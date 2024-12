*Por Simão Duarte



Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações na sala de imprensa do estádio Municipal de Arouca, após a vitória frente aos arouquenses, em jogo da 12.ª jornada da Liga:

«Acho que é uma vitória justa da nossa parte. Entrámos com a mentalidade certa no jogo. Mais importante era vencer, há jogos em que temos de vestir o fato de macaco e fizemo-lo muito bem. Os campeões fazem-se destas vitórias e mérito total aos nossos jogadores, porque eles cumpriram o plano de jogo, tiveram a mentalidade certa e o jogo foi a crescer.

Tínhamos que dar um voto de confiança, manter a confiança na equipa que jogou, apesar de sentirmos as dificuldades das viagens, quer a viagem do Mónaco de regresso, quer a viagem a Arouca e também pela qualidade de jogo do Arouca. Sabemos que é uma equipa que gosta de ter bola, que tem, especialmente os médios, com enorme qualidade, e tínhamos que estar preocupados com o jogo entrelinhas e o ataque à profundidade. Fizemos um jogo muito determinante e é um resultado justo.»

[Qual a importância desta semana para o futuro]:

«Tínhamos, como objetivo, reduzir distâncias para o primeiro classificado. Conseguimos reduzir, o nosso foco continua igual. Tínhamos esse objetivo até final do ano, nas partidas que temos pela frente, de conquistar o maior número de pontos para atingir o segundo lugar e reduzir distâncias para o primeiro.

Agora é recuperar animicamente e fisicamente os jogadores, porque realmente foi um desgaste enorme, um terreno difícil e preparar depois da melhor maneira, porque realmente o Vitória está a fazer uma época muito boa, quer no campeonato nacional, assim como fora de portas. Temos de estar recuperados e com a intensidade certa para vencer o próximo jogo.»

[Quais foram os desafios táticos que o Arouca colocou ao Benfica?]:

«O primeiro desafio era nós termos a mentalidade e a atitude certas e estarmos disponíveis para a forma como iríamos pressionar o Arouca. Como disse, o Arouca é uma equipa que gosta de ter bola, saída a três com lateral baixo, obriga-nos a um tipo de pressão. Ter o David Simão, um jogador com a qualidade dele, que a qualquer momento pode solicitar um passe em profundidade. Tínhamos de estar sérios e com os tempos certos na pressão certa.»