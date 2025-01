Bruno Lage, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Casa Pia (1-3), em Rio Maior, em jogo da 19.ª jornada da Liga:

«Antevíamos um jogo difícil, por várias razões, pela qualidade do nosso adversário, pela campanha que tem feito, o facto de ser um jogo a seguir à Liga dos Campeões, o facto do jogo ser fora, mas não estava, de longe, a prever um jogo assim da nossa parte, em particular na segunda parte ou a partir do momento em que sofremos o golo. Fizemos uma boa entrada no jogo, trinta minutos de qualidade, fizemos um golo, tivemos uma bola na trave, mas depois não conseguimos ser a equipa dos primeiros 30 minutos. Mérito do nosso adversário, mas também muito demérito nosso».

«Vamos cometendo alguns erros que, infelizmente, vão-se repetindo. Por um lado, não temos tido tempo para trabalhar sobre isso, mas por outro, mesmo não treinando, não justifica tudo. Há coisas que temos de mudar rapidamente porque são três preciosos pontos que tínhamos de vencer, independentemente de tudo. Hoje é dia de olhar para os nossos adeptos e lamentar imenso porque eles fizeram 90 minutos a apoiar, mas a equipa só correspondeu em trinta».

Disse que há erros e coisas que têm de mudar. Que erros são esses?

«A forma como sofremos o primeiro golo, a forma como sofremos novamente o terceiro. Custou-nos tanto aquele último golo com o Barcelona e hoje sofremos um golo igual. Pelo equilíbrio, por não haver uma falta para travar o jogo. Permitimos constantemente transições de uma baliza à outra. Temos trabalhado muito sobre isso, temos falado sobre isso, mas há coisas que não mudam só com os treinos e saímos a perder em situações repetidas. Olhando de uma forma muito honesta e cruel, desde que chegámos a primeiro até ao dia de hoje, a forma como sofremos os golos é inaceitável para uma equipa como o Benfica».