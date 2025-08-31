Bruno Lage, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, depois da vitória do Benfica em Alverca (2-1), em jogo da 4.ª jornada da Liga:

Análise ao jogo que encerra ciclo com oito jogos. Objetivos atingidos?

«Exatamente isso, o objetivo principal foi atingido. Relativamente ao jogo, tivemos uma primeira parte consistente, controlámos o jogo, criámos oportunidades de golo para chegar ao intervalo a vencer. Quando sinto que o jogo se encaminhava de uma forma tranquila, estávamos a controlar o jogo, com e sem bola, houve a expulsão. Já tínhamos jogado assim com o Fenerbahçe, com dez, e fechámos assim para segurar os três pontos.

Ficou muito irritado com a expulsão de Dedic…

«Porque foi evidente. Num jogo como estava, com duas equipas a querer jogar futebol, num relvado difícil, com o vento que estava e um Alverca muito bem organizado. Não conhecia este ponta-de-lança. Acho que o jogo teve demasiados amarelos. O Dedic em três faltas leva dos amarelos, acho que é exagerado».

Benfica sentiu dificuldades em penetrar o último terço, como explica?

«Com quantos homens jogámos na frente? Fizemos muitos movimentos, os golos surgiram daquela maneira. Temos de olhar para o perfil dos nossos jogadores. Quando a bola chegava fora ao Dedic e ao Samuel, o que lhes é pedido são diagonais. O que podíamos ter feito mais? Mais cruzamentos, mais cruzamentos rasteiros para tentar apanhar os nossos homens de frente para a baliza. Foi isso que tentámos reforçar ao intervalo. Neste momento é mais difícil controlarmos o desgaste físicos dos jogadores que menos jogam do que aqueles que têm jogado mais. Tentámos alterar, um jogador por posição, porque sabíamos que na segunda parte podíamos baixar o ritmo. Quem entrou, fez uma grande exibição. Número um, o Samu fez uma grande exibição. Número dois, Tomás Araújo. Porque é utilizamos o Araújo? Porque é mais rápido e o extremo do Alverca é muito rápido. [Leandro] Barreiro e Andreas [Schjelderup] muito próximos dos jogadores da frente para manter a pressão. Montámos uma grande equipa, mas quando ficamos reduzidos a dez, a equipa fechou-se e alcançámos o mais importante que são os três pontos».