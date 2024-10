O Benfica viaja este sábado para a Madeira para no domingo defrontar o Nacional em jogo da 8.ª jornada da Liga. Uma deslocação que traz boas e más recordações a Bruno Lage. Na sua primeira passagem pelo clube, o treinador goleou a equipa da Choupana, no Estádio da Luz, com um histórico 10-0, mas, na época seguinte, foi uma derrota nos Barreiros, diante do Marítimo (0-2) que acabou por precipitar a sua saída do clube.

O treinador diz que não olha muito para o passado, nem para os resultados de outras temporadas, mas, em relação ao Nacional, há três momentos que não esquece.

«Não olho muito para trás. Tenho três boas recordações sobre o Nacional dessa altura. A terceira foi que nesse dia defrontei um grande treinador [Costinha] que é um bom exemplo de alguém que, enquanto jogador, começou num clube pequeno e depois conquistou o mundo. A segunda, que me deixa orgulhoso, foi a estreia do Tino. A primeira foi a homenagem que o Benfica fez ao nosso príncipe Fernando Chalana. Isso é que fica na nossa memória. O resto está guardado e temos é de ir à procura do nosso futuro e o nosso futuro é o jogo com o Nacional. Temos de ir à procura dos três pontos», destacou.