Bruno Lage, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, depois da goleada ao AVS (6-0), no Estádio da Luz, em jogo da 31.ª jornada da Liga:

Análise à goleada do Benfica?

«Antes de mais, dizer que foi uma boa exibição, uma entrada forte da nossa parte, com boas dinâmicas, com golos, golos de bola corrida, golos de bola parada, mas o mais importante era nós vencermos o jogo e vencemos de forma justa. O que fica são os três pontos. Reforço aquilo que disse ontem na conferência de imprensa e vou repetir as mesmas palavras: nem sempre é possível marcar golos aos 40 segundos, nem sempre é possível estar a vencer por 3-0 aos quinze minutos. Aquilo que temos de fazer, eu principalmente enquanto líder, é proteger os meus jogadores. Trazer o público para eles, para que fiquem tranquilos, não fiquem ansiosos, para poderem jogar desta maneira. Para estranheza minha, como vi na capa de um jornal, não pedi nenhuma goleada. Não O que peço aos meus jogadores é para fazerem uma boa exibição, para serem sólidos, consistentes e para respeitarem o adversário. Não estaria a ser justo estar a dizer uma coisa aos jogadores e depois estar aqui ao lado do Tozé Marreco [treinador do Farense] a falar da situação do Farense e a pedir o que quer que seja. É pedir aos meus jogadores e acreditar que as coisas acontecem com naturalidade».

Além dos resultados, os golos também dão uma almofada de conforto ao Benfica que pode vir a ser importante nas contas pelo título. Isso foi equacionado?

«Sim, mas nós não pensamos nisso, porque estar a falar disso é criar ansiedade nos jogadores. O que queremos é continuar na nossa maneira, determinados e focados, as coisas acontecem com naturalidade. Nunca vamos saber quais são os jogos que vão dar mais problemas, com menos oportunidades de golos, temos é de continuar firmes no que acreditamos. O que tenho dito é que, olhando para o calendário, as duas últimas jornadas vão ser muito importantes».