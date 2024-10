Bruno Lage revelou que Kerem Aktürkoglu «treinou bem» este sábado, depois de ter saído com algumas queixas, no decorrer da goleada ao Atlético Madrid, mas também disse que ainda não decidiu se o internacional turco vai ser titular este domingo, na Choupana, frente ao nacional, no jogo da 8.ª jornada da Liga.

«É irmos na máxima força em função da disponibilidade dos nossos jogadores. Temos ainda o dia de hoje e o dia de amanhã para decidir. Estamos a preparar o jogo com aquilo que sinto que é o melhor para o jogo. No último jogo fizemos duas alterações, colocámos o Tomás [Araújo] a central e o Bah a lateral direito porque sentimos que era a melhor estratégia para o jogo. É aquilo que vamos fazer amanhã, não vamos mudar em nada a nossa forma de pensar e de preparar o jogo com o Nacional», começou por referir.

Quanto à condição física de Aktürkoglu, o treinador foi mais específico. «Se me perguntar a mim, aqui sentado, não me dói nada, mas se começar a correr já me dói alguma coisa. Ele saiu, tem feito um trabalho fantástico. A função que tinha no jogo obrigou-o a fazer corridas de grande intensidade, com longas distâncias, ele cumpriu e, naquele momento, entrou outro jogador para dar continuidade ao trabalho. Hoje treinou e sentiu-se bem, mas amanhã é que vamos decidir o melhor onze em função do que pretendemos fazer no jogo», explicou.

Aktürkoglu chegou a Lisboa e encaixou, de imediato, na equipa e, face às últimas exibições, já é apontado como alvo do Manchester United para a próxima janela de mercado, notícia que deixou Bruno Lage surpreendido. «Já? Hoje em dia, à velocidade que as coisas acontecem, os bons são os que ganharam ontem e os que marcaram o último golo. Temos de perceber que o mais importante somos nós. O principal objetivo que ele tem neste momento é fazer uma carreira bonita ao serviço do Benfica. É ser um individuo consistente como tem demonstrado», comentou ainda.