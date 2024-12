Bruno Lage confirma que Arthur Cabral está em dúvida para a receção ao Estoril, jogo da 15.ª jornada da Liga que está marcado para as 18h45 desta segunda-feira. Na antevisão do jogo, o treinador afastou a ideia de pretender colocar pressão sobre o Sporting a uma semana do dérbi de Alvalade.

O avançado brasileiro apresentou queixas no treino de sábado, mas pode ainda recuperar a tempo de vir a ser opção para o jogo desta segunda-feira. «O Arthur só amanhã vamos perceber se está em condições para ir a jogo», explicou o treinador.

Bruno Lage fala numa equipa «motivada» para dar alegrias aos adeptos no último jogo antes do Natal. «A equipa está motivada em fazer uma grande exibição, está motivada para oferecer esta prenda de Natal aos adeptos, com uma boa vitória, uma boa exibição e com golos», referiu na antevisão do jogo.

Um jogo que poderá colocar pressão sobre o líder Sporting que joga, ainda este domingo, em Barcelos. «A pressão está sempre presente, não temos de vencer para colocar pressão nos outros, queremos vencer para chegar ao final em primeiro, esse é que é o nosso objetivo. Aquilo que nós mais queremos é fazer mais uma boa exibição perante os nossos adeptos e sentir que os nossos adeptos vão ficando satisfeitos com aquilo que a equipa vai produzindo a cada momento», destacou ainda.