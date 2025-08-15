Bruno Lage, treinador do Benfica, garantiu que o conteúdo da queixa apresentada pelo Sporting, na sequência do jogo da Supertaça, não corresponde à verdade. A ideia foi partilhada durante a conferência de imprensa de antevisão ao jogo entre o Benfica e o Estrela da Amadora, agendado para sábado (20:30), que pode acompanhar, ao minuto, pelo Maisfutebol.

Queixa apresentada pelo Sporting

«Não estou nada preocupado. Posso garantir de uma forma clara que o que consta na queixa é falso. Estou seguro de que o próprio árbitro, Fábio Veríssimo, quando for confrontado com isso, vai dizer o mesmo que eu. Nada preocupado. Não quis comentar este tema antes porque queria estar apenas com jornalistas portugueses a falar sobre o assunto e não transportá-lo para uma dimensão de Liga dos Campeões», comentou o técnico.

Nome consensual no universo benfiquista

«Há uma coisa que eu sei. Desde 2004 que sei muito bem qual é o jogo que os adeptos do Benfica gostam. Sei muito bem qual é o sistema que eles gostam. Conheço a forma como gostam de vencer. O meu trabalho, independentemente de ser consensual ou não, é ir atrás dos objetivos da equipa e trazer prestígio e títulos para o Benfica. Tanto eu como a restante equipa técnica queremos dar alegrias aos adeptos.»