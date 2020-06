O Benfica volta esta terça-feira a jogar no Estádio da Luz onde já não vence desde final de janeiro, quando bateu o Belenenses por 3-2. Desde então, a jogar em casa, a equipa comandada por Bruno Lage somou uma derrota e três empates. Apesar dos números, Bruno Lage garante que para a equipa não é um problema jogar em casa.

«Jogar em casa não é um problema. O que queria neste momento é fazer os jogos todos em casa, com sessenta mil atrás de nós a empurrar-nos para as vitórias», comentou.

O Benfica vinha de uma série negra, com apenas um triunfo em dez jogos e, na última ronda, frente ao Rio Ave, esteve a perder, até Seferovic saltar do banco e empatar. O avançado suíço foi determinante e Bruno Lage não descartou um eventual regresso do melhor marcador da Liga passada à titularidade.

«Se pode ser titular? Pode ser. Qualquer jogador que treine e jogue da forma como fazem, está pronto para ser titular. Tenho uma satisfação enorme por ao longo da época ter sempre gente disponível para entrar e resolver os problemas. Durante o primeiro terço do campeonato tivemos o Seferovic a jogar e o Vinícius a entrar e a marcar golos. Neste momento, no último jogo, tivemos o Seferovic a entrar e a marcar o golo. Por isso, às vezes falamos naquilo que é o momento e não no percurso que vamos fazendo. Se calhar, há seis meses, estavam a fazer a pergunta ao contrário. Todos estão prontos para serem titulares», comentou.

Numa altura em que FC Porto e Benfica estão empatados no topo da classificação, Bruno Lage defende que não será o calendário, a condição física ou o calor que vão ter maior interferência na determinação do campeão. «Vencer o próximo jogo. Isso é que vai ser determinante», apontou ainda.