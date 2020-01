Bruno Lage, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Desportivo das Aves (2-1), no Estádio da Luz, em jogo da 16.ª jornada da Liga:

[O Benfica fez 34 remates, era esse volume ofensivo que pretendia para hoje?]

- Vai ao encontro daquilo que trabalhamos e pretendemos. Ofensivamente fizemos um bom jogo, com muita dinâmica. Houve um ou outro elemento mais precipitado, mas fizemos um bom jogo. No aspeto defensivo não fomos muito competentes. Satisfeito com a capacidade ofensiva, pelas oportunidades que criámos, pelos golos que marcámos e pelos seis pontos, mas não estou satisfeito com tudo. Há coisas que temos de trabalhar. Foi um jogo semelhante ao do Rio Ave. Hoje com o um Desportivo das Aves bem organizado. É muito difícil jogar quando eles estão bem posicionados. Estão a lutar pela vida, esse tem sido o trabalho do Nuno, muito competente. Fica o jogo ofensivo, as oportunidades criadas.

[O que achou da arbitragem? Do caso de André Almeida e da grande penalidade?]

- Não faço interpretações sobre a arbitragem, faço pela nossa forma de trabalhar. Há arbitro, há videoárbitro, é acertar agulhas cada vez mais. Trabalhamos para isso, para dar credibilidade e acreditamos que os árbitros também fazem o mesmo. Só assim podemos vender bem o nosso produto.

[O Benfica vai jogar esta semana com o Rio Ave e depois vai a Alvalade. Este era o jogo mais acessível desta sequência? Foi por isso que fez as alterações?]

- Não há jogos acessíveis. A nossa forma de trabalhar é por o que os jogadores vão fazendo ao longo da semana. A forma como o Jota tem trabalhado e as oportunidades que tem tido. No último jogo, em Setúbal, marcou um golo extraordinário, merecia uma oportunidade. Normalmente é a primeira opção ou a segunda para entrar no jogo. Temos dois pontas de lança, o Seferovic foi o melhor marcador na época passada. O André [Almeida] também vinha a trabalhar bem. Não vejo que a equipa tenha mudado muito. Quem entrou, não veio mudar em nada aquilo que tem sido a nossa equipa.

[Mas Vinícius acabo por ser determinante no resultado. Arrancou a grande penalidade e fez uma assistência]

- O que faltou hoje na primeira parte? Faltou a bola entrar. Contei quatro oportunidades, três bolas tiradas sobre a linha de golo. Não temos de olhar para quem marcar, quem marcou até foi o André Almeida. Temos um plantel com três pontas de lança, hoje temos dois.

[Nuno Manta Santos diz que o Benfica entrou em campo como se mais tarde ou mais cedo fosse chegar ao golo]

- Vou contar o que se passou ao longo da semana. Ontem cheguei a casa às 19 da noite, no dia anterior cheguei às 20 e no dia antes cheguei às 20h30. Isto demonstra que encaramos este jogo com o máximo respeito. Na primeira parte tivemos muitas oportunidades. O Jota. O Seferovic. Pizzi quando pica abola sobre o guarda-redes. Seferovic isolado. Chiquinho ao segundo poste. Jota isolado. Remate atrasado de Pizzi. E a acabar, três momentos que podiam dar golo. Com este volume de oportunidades acha que entramos com esse estado de espirito? Já ontem tinha alertado para as dificuldades que íamos encontrar.