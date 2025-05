O Benfica joga este sábado a última jornada do Campeonato Nacional frente ao Sp. Braga, numa partida em que as águias são obrigadas a vencer e esperar por um deslize do Sporting para se sagrarem campeãs. No entanto, Bruno Lage rejeita fazer qualquer tipo de balanços enquanto a temporada não terminar, após a final da Taça de Portugal.

«Isto não é altura para fazer qualquer tipo de balanço. Se chegámos a esta situação e temos essa possibilidade, nos últimos dois jogos, de sermos campeões., qualquer tipo de balanço será feito na devida altura», começou por dizer o técnico dos encarnados em conferência de imprensa de antevisão esta sexta-feira.

«Há dois títulos ainda em disputa que não estão atribuídos. Então vamos esperar que os títulos fiquem atribuídos. Depois de conquistar e à medida que os títulos sejam conquistados, terei todo o gosto em estar aqui e fazer todo o tipo de balanço», concluiu.

A última jornada do Campeonato Nacional terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.