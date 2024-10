Nico Otamendi revelou esta semana que não perde um jogo do River Plate e, tendo em conta a diferença horária para a Argentina, confessou que, às vezes, chega aos treinos do Benfica ainda a dormir. Palavras que não incomodaram Bruno Lage que pede apenas ao central que mantenha o foco que tem demonstrado nos últimos jogos.

«Sobre o Nico, o que me interessa, é que está completamente focado dentro do campo. Aquilo que me interessa e aquilo que lhe pedi é que ajudasse a alinhar os colegas, para estarmos todos concentrados naquilo que temos de fazer. Isso é que é o mais importante», destacou o treinador no decorrer da antevisão do embate deste domingo com o Nacional.

O treinador comentou também a ascensão de Alvaro Carreras na equipa, referindo que não há indiscutíveis na equipa.

«Indiscutível tem sido a equipa. Ainda no último jogo, lancei o desafio aos jogadores para que a melhor versão de cada um viesse ao de cima para poder ajudar a equipa e nós vimos isso no onze titular e naqueles que entraram para ajudar a equipa. O desafio para amanhã é no mesmo sentido, mas a melhor versão da equipa», referiu.

Para o treinador, mais importante que as individualidades, é o crescimento do coletivo. «A melhor versão da equipa tem de surgir amanhã para fecharmos este ciclo de seis jogos com uma vitória. Só assim é que faz sentido», acrescentou.

Um coletivo forte para fechar um ciclo de um mês com o sexto triunfo consecutivo. «Faz um mês que fui apresentado nesta sala, um ciclo de seis jogos, quatro no campeonato, dois na Liga dos campeões. Aquilo que tínhamos de fazer no imediato era vencer. Faz sentido fechar com a vitória de manhã e depois perceber o crescimento que temos vindo a fazer ao longo deste mês à frente da equipa», destacou ainda.