Nico Otamendi viajou até à Argentina numa altura crucial do campeonato, mas Bruno Lage desvaloriza a polémica, garantindo que, desde que chegou, já houve mais três ou casos semelhantes ao do capitão do Benfica. O central já estará em Madrid e vai treinar ainda esta tarde, no Seixal.

«Entendo a pergunta e a curiosidade sobre o assunto, mas isto não é nada que não se tenha feito nos últimos três meses aqui porque já houve vários atletas, que não foi do conhecimento público, que já tiveram situações pontuais e pessoais para resolver e já prolongaram os dias de folga, de dois dias para três dias, para resolverem essas questões, que na manhã de treino ainda estão a viajar e a equipa técnica está cá à tarde para treinar com eles», começou por enunciar.

O treinador fez questão de explicar o caso de Otamendi, uma vez que este caso foi público, mas garante que já houve outros casos semelhantes no plantel. «Esta situação é pública, aqui não há estatutos, há é condições que temos de ponderar. Este assunto do Nico foi público, nós resolvemos da melhor maneira, assim, com o foi, posso garantir, desde que cá estou, três ou quatro situações muito semelhantes que aconteceram da mesma maneira. Por isso, não tenho de premiar quem fica cá a trabalhar, tenho é no dia de amanhã entender a situação e tratar todos de forma igual», acrescentou.

Bruno Lage diz que é uma situação normal em todos os clubes e deu o exemplo de José Mourinho que chegou a dar uma semana de folgas a alguns dos seus jogadores. «Não falei com o Mourinho sobre isso, mas li em certos livros. Às vezes era uma semana. Isto é uma coisa tão natural, que acontece em todos os clubes, em todas as posições. Um jogador não tem de nada dar extra. O mais importante foi, já havia uma decisão antes de eu chegar, eu entendi a situação, como já entendi, repito, com outros jogadores anteriormente», insistiu.

O treinador não espera, agora, que Otamendi corresponda com maior empenho, quer apenas que o argentino seja igual a si próprio. «Concordei. Aquilo que eu quero é que ele seja igual a ele próprio e que faça jogos como fez no último jogo. Posso dizer que hoje tivemos um jogador que, depois de dois dias de folga, pediu mais um dia de folga, porque tinha um assunto pessoal, familiar, que tinha de tratar. Curiosamente, quando regressou, regressou com energia e com exibições muito boas e golo», destacou.

Otamendi irá chegar a Lisboa nas próximas horas, vai treinar na tarde deste domingo e deverá ser opção para o jogo de segunda-feira. «O Nico é capaz de estar a aterrar agora em Madrid. Por isso, estamos cá à espera dele para treinar. Quando disse premiar, não é em função de jogar ou não, é em função de ter dias ou não em relação a uma questão particular. Neste momento foi o Nico, mas já tivemos três ou quatro situações pontuais em que isso aconteceu», explicou Bruno Lage.

O treinador do Benfica deu ainda outro exemplo de um jogador que estava castigado e que também teve direito a folgas prolongadas. «Como aconteceu agora com um jogador que viu um quinto amarelo e nós entendemos que ele merecia mais um dia de folga pelo trabalho que tem vindo a fazer, para se apresentar na melhor maneira. O premiar é isto, não é alguém que não veio a um treino, que vamos ter de criar uma folga extra para todos. É o grupo entender. Acho que isto é um não assunto dentro do grupo. Amanhã, em situações semelhantes, temos que resolver para o bem-estar do homem e do atleta», referiu ainda.