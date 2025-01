Na tarde desta sexta-feira, antes de antever a receção ao Sp. Braga, Bruno Lage retomou a análise da derrota com o Sporting. Questionado sobre a postura de Nicolás Otamendi e Ángel Di María no pós-dérbi, o treinador do Benfica apontou para o futuro.

«Reforçando o que já disse, nós não temos muito tempo para olhar para trás. Fiz a análise com os jogadores e tivemos uma excelente oportunidade de golo aos 9m, pelo Amdouni. Numa situação normal ele remata, foi uma boa entrada. A partir dos 15m, por várias razões, deixámos de ter competência, o que levou o Sporting a ser superior», começou por justificar.

«Fizemos a segunda parte que fizemos, mas o Sporting no seu melhor momento marcou, nós não. Há que analisar o jogo e preparar o jogo seguinte da melhor forma. Falámos, treinámos dois dias. Queremos fazer em 90 minutos o que fizemos em 45m em Alvalade», disse ainda.

Sobre as diferenças de análise da primeira parte deste jogo em relação aos dois argentinos influentes do Benfica, Bruno Lage 'chuta para canto'. E ainda admitiu que gostava muito que ambos renovassem, pois têm tido «rendimento».

«Para vocês [jornalistas], três dias é curto, mas para nós é muito tempo. Olhamos já para o futuro, para o jogo com o Sp. Braga. Não falei com ninguém em particular», referiu, em conferência de imprensa.

O Benfica, terceiro classificado, recebe o Sp. Braga (5.º) na tarde deste sábado (18h). Um encontro da 17.ª jornada da Liga para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.