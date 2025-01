Focado nos problemas que o Casa Pia poderá criar ao Benfica, em Rio Maior, no regresso do campeonato, Bruno Lage considera ser «fundamental estarem todos a 100%, porque vai ser um jogo difícil».

«O nosso adversário está a fazer uma campanha muito boa, por isso o nosso foco tem de ser total no próximo jogo. Joga com uma linha de cinco (defesas), ofensiva, com muita velocidade nos corredores e os três homens da frente têm boa dinâmica no ataque à profundidade», notou o treinador dos «encarnados», que sente a equipa «cada vez mais próxima das ideias» que preconiza.

«Estamos prontos e determinados em fazer um grande jogo», garante Bruno Lage, que pede um arranque forte no jogo.

«Queremos entrar determinados, como temos vindo a fazer. Temos privilegiado a equipa segura, a entrar determinada em vencer. Queremos ter boas entradas, como fizemos no último jogo, perante uma das melhores equipas da Europa, em que aos dois minutos já estávamos a vencer», lembrou o técnico das «águias».

Casa Pia e Benfica medem forças, este sábado (18:00), em Rio Maior, para a 19.ª jornada da Liga portuguesa. Um jogo para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.