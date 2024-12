A candidatura de Pedro Proença à presidência da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) marca a atualidade desportiva. Por isso, Bruno Lage foi convidado a comentar a decisão do ainda presidente da Liga e acabou por ser «apanhado» de surpresa.



«Fez-me uma pergunta... o que posso dizer? Não estava à espera dessa pergunta que é fora do contexto do nosso dia a dia. Vejo em Pedro Proença alguém com uma enorme capacidade de trabalho. Se acontecer [vencer as eleições], desejo-lhe as maiores felicidades e sucesso de forma a que o futebol português continue a evoluir», referiu, na antevisão ao jogo em atraso da oitava jornada da Liga ante o Nacional.

Lembre-se que além de Proença, Nuno Lobo, presidente da AF Lisboa, é o outro candidato à sucessão de Fernando Gomes.

As eleições dos órgãos sociais federativos rumo ao quadriénio 2024-2028 estão marcadas para 14 de fevereiro de 2025, numa altura em que Fernando Gomes está em funções desde 17 de dezembro de 2011 e cumpre o terceiro e último mandato permitido por lei.