À margem da antevisão à visita ao AVS, no domingo, Bruno Lage descartou planos para reforçar a posição de ponta de lança. Na tarde deste sábado, o treinador do Benfica voltou a elogiar o trabalho de Arthur Cabral, Pavlidis e Zeki Amdouni.

«Não falei com o presidente sobre o mercado de janeiro. Se olharmos para os pontas de lança, acho que o volume de oportunidades criadas é tão grande – e as oportunidades são tão boas – que devemos continuar a valorizar e a dar confiança aos homens da frente.»

«Quando se olha para o número dos golos dos avançados, além dos movimentos dos pontas de lança, em três meses sentimo-nos realizados», explicou, em conferência de imprensa.

Ainda assim, e face à insistência dos jornalistas, Bruno Lage sublinhou os diferentes perfis destes três avançados.

«Os três pontas de lança têm o perfil que gosto. O Arthur Cabral é um homem de área, cabeceador, que sabe se movimentar entre os defesas. O Pavlidis joga bem entre linhas, com movimentos curtos. E o Zeki Amdouni ataca as laterais, pode jogar atrás do ponta de lança. Gosto destes perfis, mas devo gerir em função do momento de cada um e do jogo em causa», argumentou.

Por fim, o treinador do Benfica qualificou como «exagerado» pensar em «seca de golos» numa fase em que Pavlidis não marca há três jogos.

«Talvez seca de golos tenha o Florentino, que está há dois meses sem marcar e tenho de apertar com ele. É estranho falarmos que os avançados deveriam marcar em função das oportunidades, mas também haver interessados no mercado», rematou.

O Benfica visita a Vila das Aves e o AVS (15.º) na tarde deste domingo (18h). Este encontro da 14.ª jornada da Liga é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.