O Benfica desperdiçou uma oportunidade soberana esta quinta-feira para reassumir o primeiro lugar da Liga, depois do «despiste» na véspera do FC Porto em Famalicão, ao não conseguir melhor do que um empate sem golos, em casa, diante do Tondela. Ainda assim, Bruno Lage considera que não é o momento de atirar a toalha ao chão e está convencido que a equipa vai crescer nos próximos jogos.

«Quando sentir que não sou solução e que a qualidade de trabalho não é a mesma, não se preocupem. Está aqui uma pessoa empenhada e dedicada, mas quando sentir que a evolução não é a pretendida, não há qualquer problema», comentou o treinador no final do jogo, em conferência de imprensa.

Bruno Lage defende que esta noite faltou apenas marcar e lembrou que ainda faltam nove rondas. «Faltam nove jogos para o final do campeonato, temos de fazer o nosso trabalho e não nos preocuparmos com o nosso adversário. Quando empatámos com o V. Setúbal, o FC Porto também teve oportunidade de aumentar a distância e não aproveitou. Por isso, temos de fazer o nosso trabalho», comentou.

Uma jornada em que os dois candidatos não conseguiram vencer. «Tudo fizemos para que isso não acontecesse, criámos várias oportunidades, mas não conseguimos vencer. Acho quem demos uma boa resposta hoje, tínhamos uma oportunidade para passar para a frente, neste momento não temos margem, temos de vencer o próximo jogo», referiu ainda.