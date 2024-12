Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações à Sport TV, depois do empate cedido diante do AVS SAD (1-1), em jogo da 14.ª jornada da Liga:

Como é que o Benfica, que foi tão dominador na primeira parte, deixa escapar esta vitória?

«Sim, foi pena. Fizemos uma primeira parte realmente muito boa, entrámos muito bem, chegámos ao 1-0, podíamos ter feito o 2-0 ainda na primeira parte, infelizmente não aconteceu. Depois é isso, nos últimos quinze ou dez minutos, não conseguimos ter o controlo do jogo, não conseguimos ter posse de bola, não conseguimos explorar a largura e jogar no meio-campo adversário. É com pena que no último lance do desafio o Aves chega ao empate. Tínhamos o objetivo de vencer o jogo, tínhamos traçado a meta de cortar distâncias para o primeiro classificado, tínhamos essa possibilidade de chegar ao Natal já no primeiro lugar, mas aquilo que é mais importante para nós é continuarmos o nosso trabalho e chegar ao fim e ser primeiro. Isso é que é fundamental. Sabíamos que este percurso um dia podia terminar, foi pena em função daquilo que nós fizemos durante a 60 minutos».

Implementou uma mudança tática com as alterações a partir do banco, mas a equipa sentiu dificuldades em adaptar-se a esta abordagem diferente. Faltou dar um passo atrás?

«Entramos com dois ponta de lança porque sentimos que o Aves ia começar no início com um bloco baixo, quisemos meter gente na frente, gente entrelinhas. Depois, à medida que sentimos que tínhamos de continuar a dar energia, fomos renovando, mas não foi uma questão das substituições, foi uma situação coletiva. Temos de assumir, não fizemos os quinze minutos que merecíamos porque já devíamos ter feito um segundo golo mais cedo. Não conseguimos, devíamos ter sabido fechar o jogo de outra maneira, agora o importante é olhar para a frente. Não vamos ter tempo para olhar para trás. Temos de perceber que dentro de três ou quatro dias vamos ter outro jogo importante que temos de vencer».

Não é normal o Benfica permitir frente a adversários destes, quinze remates na partida…

«A equipa tem de continuar a fazer que tinha feito praticamente o jogo todo, infelizmente não conseguimos. Não vamos apresentar justificação para nada, não conseguimos, temos de olhar em frente. Tínhamos o objetivo, depois do nosso adversário ter perdido pontos, de chegar ao Natal em primeiro. Não o vamos conseguir, depois temos o jogo com o Sporting, mas é como lhe digo, o mais importante é chegarmos a março estar próximo do primeiro ou estar em primeiro. Depois temos os últimos 200 metros. Isto é uma longa maratona e temos de jogar até ao fim. Vamos ter o Braga e o Sporting em maio, este campeonato vai ser decidido no fim. Não vai ser decidido no Natal, não vai ser decidido em dezembro, não vai ser decidido em março, vai ser decidido no fim. Temos de amealhar o maior número de pontos possíveis para chegarmos em primeiro.

O balão vinha a encher com as vitórias que o Benfica ia somando, mas quando o Benfica não vence é importante manter o equilíbrio?

«Os objetivos têm sido sempre claros, e equilíbrio tem sido sempre necessário. Não fico aos saltos e a dar cambalhotas no ar quando ganhamos por quatro ou por sete, como aconteceu recentemente, nem posso manter a cabeça de baixo da areia quando deixamos fugir dois pontos. Temos um longo percurso a fazer, sinto que a equipa pode melhorar muito e o mais importante é chegarmos ao final e estarmos em primeiro».