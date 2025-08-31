Bruno Lage, treinador do Benfica, em conferência de imprensa, depois da vitória do Benfica em Alverca (2-1), em jogo da 4.ª jornada da Liga:

Deu um abraço a Florentino. Quais os motivos da sua saída? Ainda vai sair ou chegar mais alguém?

«Ainda temos muito trabalho pela frente, ainda faltam uns dias para o fecho do mercado. Estamos a preparar um plantel que nos permita jogar de três em três dias com a exigência que o Benfica nos impõe. Sobre o Tino, dei-lhe um abraço, acho que é um momento muito difícil, mas também muito bom. Difícil porque é a saída de um grande jogador. Tive a oportunidade de o lançar, quer na equipa B, quer na equipa A. No fim acaba também por ser um momento bom. Tive uma conversa com ele no Mundial de Clubes e ele entendeu que, caso surgisse uma boa oportunidade, podia ter uma aventura no estrangeiro diferente das que já teve. Fizemos um grande esforço no mercado porque sabíamos que uma equipa de uma grande liga podia vir buscá-lo e assim aconteceu. O Tino teria sempre espaço comigo. Na altura, a vinda do Manu, foi para termos dois jogadores por posição. A chegada do Enzo foi para preparar a saída do Tino e simultaneamente colmatar ausência do Manu».

O que Sudakov pode acrescentar à equipa?

«Vou ser honesto. Não sei se já cá estava quando o Trubin disse que o Sudakov podia entrar na equipa. Não foi nesse sentido que o encontrámos, mas sim porque trata-se de um grande valor. É um jogador com enorme qualidade que nos vai permitir, pelas várias posições que desempenha, continuar a construir esta equipa em que, independentemente do sistema, tenhamos condições para jogar em função da estratégia e do adversário».