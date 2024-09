Declarações de Bruno Lage após a vitória caseira sobre o Gil Vicente, por 5-1, na conferência de imprensa posterior ao jogo:

[Sente-se abençado, tal como Rúben Amorim disse em relação ao Sporting, por treinar o Benfica?]

«Muito abençoado. A vida e o destino deram-me outra vez a oportunidade de treinar o Benfica. Sinto-me muito feliz e a minha adaptação ao clube foi muito fácil.»

[Pegar na equipa sem pré-época]

«É o mundo perfeito, que nem sempre acontece, que é nós estarmos no início da pré-epoca. Já não vamos ter semanas limpas em dezembro e janeiro por causa da Liga dos Campeões. Ainda tínhamos algum espaço para trabalhar em janeiro. O mundo ideal é termos na pré-época quatro ou cinco semanas [para trabalhar]. Aí temos tempo para jogar e ver vídeos. São poucas as equipas que podem ter o mérito de ter tudo resolvido na pré-época. A melhor escola é a experiência de vida. Joguei de três em três dias no Championship. Aí, senti-me abençoado com Carlos Carvalhal.»