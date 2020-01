Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações à Sport TV, depois da vitória sobre o Sporting (2-0), no Estádio de Alvalade, em jogo da 17.ª jornada da Liga:

[Análise ao jogo]

- Aconteceu aquilo que prevíamos. Primeiro ponto fundamental: a equipa ter, ao longo dos 90 minutos, um ritmo de jogo muito alto, era isso que tínhamos de fazer. Colocar sempre o jogo a um ritmo muito alto e uma pressão na frente muto bem identificada. O Sporting constrói bem, tenta entrar por dentro e por fora. Isso foi a nossa mais-valia, jogar como equipa, com uma intensidade muito forte, com e sem bola. Acredito que fomos sempre a melhor equipa em campo. Uma vitória justa, são apenas três pontos que nos deixam com uma vantagem confortável no campeonato.

[O FC Porto perdeu pontos nesta jornada, como se sente?]

- Temos de ter a noção que são três pontos e que nos deixam com uma vantagem que recuperámos o ano passado, apenas isso.

[Subsituições, lançou o Rafa e Rafa bisou]

- Seria bonito estar aqui a dizer que tiramos coelhos da cartola e que resulta, mas fazemos as alterações à medida que o jogo pede. Sentimos que no jogo, em função da pressão do Sporting, havia espaços entrelinhas que podíamos aproveitar. O Chico joga bem entrelinhas, o Pizzi também. O Rafa tinha-nos dado boas indicações antes de se lesionar frente ao Lyon. Temos sempre o Rafa preparado para estas duas possibilidades: jogar por dentro e jogar por fora. Fomos felizes na alteração.

[O que gostou mais do Benfica?]

- Aquilo que gostei mesmo é sermos uma equipa e colocarmos o ritmo de jogo sempre muito alto, com uma qualidade fantástica em termos coletivos. Sabemos que do outro lado está uma equipa sempre empenhada em nos vencer, mas têm de correr mais e jogar mais para nos vencer. Isso é uma motivação enorme, sabendo que temos estar sempre a top de três em três dias.