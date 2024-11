Bruno Lage, treinador do Benfica, em declarações à Sport TV, depois da reviravolta diante do Farense (2-1), no Estádio do Algarve, em jogo da 10.ª jornada da Liga:

«Sabíamos que ia ser um jogo muito difícil. Primeiro pela qualidade do Farense que não justifica em nada a posição que ocupa na tabela. Em segundo, pelo ciclo de três jogos que tínhamos a fazer. Rio Ave, Santa Clara e Farense com apenas três dias de intervalo entre os jogos. Sabíamos das dificuldades, mas entrámos muito bem no jogo, o Farense consegue o seu primeiro golo, nós reagimos e empatámos. Acho que tivemos uma entrada muito boa na segunda parte, chegámos ao golo da vitória e penso que, numa ou noutra oportunidade, podíamos ter feito o terceiro golo. Foi sempre nesse objetivo que nós fomos alterando. Tentamos marcar mais um para terminar o jogo. O Farense alterou, saiu de uma linha de cinco para uma linha de quatro, nós também fizemos algumas alterações, por isso acaba por ser, na minha opinião, um resultado justo. São mais três pontos. Foram três jogos, marcámos dez golos, sofremos um golo. Seis pontos e passámos à fase final da Final Four. Agora temos quatro dias para recuperar energia e temos mais um jogo importante na Liga dos Campeões».

Com as alterações que fez ao intervalo, a equipa reagiu bem. O que pretendeu?

«Procuramos que os momentos defensivos fossem mais curtos, que a pressão fosse mais intensa. Hoje começámos com três médios, a pressão é diferente, tentámos essencialmente isso. Mudar a pressão, com os movimentos defensivos fossem mais curtos, penso que surtiu efeito».

A versatilidade da equipa pode criar mais imprevisibilidade?

«É isso que pretendemos com o trabalho que vamos fazendo diariamente com os nossos jogadores, olhando para as características deles. Tentámos surpreender o farense com o onze inicial, tentámos provocar alguma indefinição na pressão deles. Penso que no primeiro ou no segundo minuto, o Di María recuperou uma bola à entrada da área e foi mais uma ocasião para nós. Depois ao intervalo, quisemos também alterar e mudar. É como tenho dito sempre, treinar o Benfica oferece isto. Ter o talento que temos em termos individuais, depois cabe a nós, juntamente com os jogadores, ter estas nuances. Temos tido essa felicidade de ter gente competente no banco que nos pode dar mais alguma energia. Mais uma vez isso aconteceu, a malta que sai do banco ajuda a construir a exibição e ajuda a construir o resultado».

As alterações também já foram a pensar no jogo que vem a seguir?

«É olhar para aquilo que é a gestão individual de cada um. Neste momento é quase impossível para grande parte deles, tendo a maneira como queremos jogar, estar a fazer ciclo de três jogos, com dois dias de intervalo, ao nível que pretendemos. Tendo um plantel assim, temos de optar pelo melhor onze em função do que é o jogo e da estratégia que pretendemos para o jogo».

Vêm aí dois jogos muito exigentes frente a Bayern Munique e FC Porto.

«Sim, agora, depois deste ciclo de três jogos, com o Rio Ave, Santa Clara e Farense, vai-se iniciar outro ciclo em que vãos ter mais um dia de recuperação. Temos de voltar a fazer o que temos feito, à semelhança do que fizemos anteriormente. É preparar o jogo da melhor maneira com a ambição de o vencer. É esse o nosso espírito. Já dei os parabéns aos jogadores. Olhamos para a cara deles, correram, lutaram, viraram o resultado e tiveram uma prestação que nos deixa satisfeitos. São três pontos e agora é olhar com a mesma ambição para o próximo».