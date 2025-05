O Benfica pode terminar a presente temporada com três títulos, caso vença o campeonato, apesar de não depender de si próprio, e ainda a Taça de Portugal.

Bruno Lage, que chegou a meio da temporada, na sua apresentação acabou por referir que gostava de mudar a sua história no Benfica, no entanto, referiu que não é por causa dos títulos conquistados que vai ser melhor, apesar de ter «noção do que vale vencer um campeonato».

«Independentemente de no final da época termos mais títulos, eu acredito que a minha história está diferente. Porque, principalmente aqui dentro, acho que as pessoas hoje sabem o treinador que têm. Sabem a equipa técnica que nós somos, a competência que nós somos. Sabem lá fora e verificam o trabalho que nós fizemos», disse em conferência de imprensa de antevisão do jogo frente ao Sp. Braga.

O treinador dos encarnados confidenciou ainda que não fez qualquer promessa caso vencesse o título nacional, remetendo para «o trabalho» que tem feito no Benfica.

«Não fiz promessa nenhuma. A minha promessa é sempre de trabalho», atirou.

O Benfica joga frente ao Sp. Braga este sábado às 18h, numa partida que terá acompanhamento AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.