Bruno Lage voltou a ser questionado sobre o alegado interesse do Benfica no regresso de Jorge Jesus ao comando da equipa técnica, mas desta vez o treinador reagiu com humor quanto à segurança do posto de trabalho.

«A Páscoa costuma ser em Abril, não é? Já estamos a falar de Jesus? Vamos falar de Jesus mais próximo da Páscoa…», começou por referir.

Logo a seguir o treinador garantiu que esse não é um tema que o preocupe. «Não tenho receio de nada, antes pelo contrário», acrescentou.