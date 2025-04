Na tarde desta sexta-feira, Bruno Lage anteviu a visita do Benfica ao Vit. Guimarães, a propósito da 30.ª jornada. Por vezes agastado com a escassez de perguntas sobre os “Conquistadores”, o treinador das águias desdobrou-se em elogios aos comandados de Luís Freire.

«Perspetiva-se um grande jogo, pela forma como o Vitória joga, com enorme qualidade. E por aquilo que temos vindo a fazer. As duas equipas vão querer vencer. Estamos concentrados e com a motivação em alta. São três pontos válidos como contra o Arouca e o FC Porto.»

«O Vitória de Guimarães está a fazer uma fantástica campanha, num grande estádio – que tem um apoio magnífico – e contra um bom treinador», referiu, em conferência de imprensa.

Sobre a arbitragem, Bruno Lage repetiu os argumentos apresentados no rescaldo ao empate caseiro com o Arouca.

«O VAR veio ajudar. O que não queremos é que, no dia seguinte, pela crítica e análise, se verifique que não foram tomadas as melhores decisões. Não tiro uma vírgula ao que disse antes», acrescentou.

Por fim, o treinador do Benfica negou que Rui Costa tenha descido ao balneário após o empate na 29.ª jornada.

O Benfica visita o Vitória de Guimarães (5.º) na noite deste sábado (20h30). As águias são vice-líderes, mas empatadas com o Sporting a 69 pontos.

O Vit. Guimarães-Benfica é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.