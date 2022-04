Carlos Vinicius, cedido pelo Benfica ao PSV Eindhoven, considera que o treinador Roger Schmidt, apontado como possível sucessor de Nélson Veríssimo na Luz, «é top em tudo». Em entrevista ao jornal Eindhovens Dagblad, o avançado brasileiro, mesmo não sendo habitual titular na equipa holandesa, considera que «dificilmente poderia desejar um treinador melhor.

«O Roger Schmidt é top em tudo. Taticamente, tecnicamente e também como pessoa, dificilmente poderia desejar um treinador melhor. Ele é extremamente comprometido com seus jogadores e sabe ler bem os jogos. Sim, o PSV realmente tem um treinador de topo», começa por destacar.

Vinicius não tem sido titular no PSV, onde Schmidt tem apostado mais no israelita Eran Zahavi, uma opção que o avançado do Benfica respeita. «Tens de conseguir aproveitar cada minuto do tempo de jogo. Se não fizer isso, nunca poderei tirar o melhor de mim mesmo. Nos restantes minutos tens de apoiar a equipa. Somos mais do que colegas no PSV, especialmente os jogadores sul-americanos. Alguns de nós estão quase sempre juntos, mesmo fora de campo», diz o brasileiro.

O PSV Eindhoven já confirmou, entretanto, a saída de Roger Schmidt no final da temporada e até já apontou, como seu sucessor, o antigo internacional Ruud van Nistelrooy. «É um desportista especial para mim, um futebolista de topo. Costumava tê-lo na minha equipa na Playstation. Tive a oportunidade de conhecê-lo no último verão pela primeira vez e disse-lhe que queria marcar tantos golos como ele», comentou ainda.