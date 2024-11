Alvaro Carreras, jogador do Benfica, em declarações à Sport TV, depois da vitória sobre o Farense (2-1), no Estádio do Algarve, em jogo da 10.ª jornada da Liga. Lateral espanhol marcou o primeiro golo da equipa de Bruno Lage:

«Viemos aqui com o objetivo claro de garantir os três pontos. Um ambiente espetacular, os adeptos mostraram que estão connosco, é espetacular jogar assim».

«Sabíamos que o Farense era uma equipa difícil, que nos ia colocar dificuldades. O mister fez alterações na segunda parte e melhorámos muito».

«Para cada jogo temos um plano diferente, depende do adversário, da equipa que vamos defrontar. Queríamos ganhar o jogo, é sempre o nosso objetivo».

«Estamos a jogar de três em três dias, um dia de recuperação, outro para trabalhar. Queremos continuar a lutar pelos três pontos em todos os jogos e lutar por todos os títulos possíveis».

«A época está a correr bem, tenho de continuar a trabalhar para ajudar a equipa».