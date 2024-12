O Benfica anunciou esta sexta-feira que vai prescindir da fase facultativa de instrução no «caso dos e-mails», de forma a acelerar o processo e avançar, desde já, para a fase de julgamento.

«Depois de analisada a acusação constante do processo n.º 5340/17.7T9LSB e ouvidos os seus Defensores, o Sport Lisboa e Benfica informa que foi decidido não requerer a fase facultativa de instrução, preferindo-se a ida direta a julgamento», refere o clube em comunicado.

O clube não quer ver o caso arrastar-se no tempo e prefere uma decisão rápida. «Foram dois os motivos que pesaram nesta decisão: por um lado, as limitações probatórias inerentes à fase de instrução; por outro, o arrastamento temporal que a realização da fase de instrução iria provocar no processo, com os inerentes prejuízos à imagem e credibilidade do Clube», explica ainda o clube.

No julgamento, o Benfica pretende «fazer prova plena da falta de fundamento da acusação deduzida pelo Ministério Público e pugnar-se pela respetiva absolvição».

Recordamos que a SAD do clube e o seu antigo presidente, Luís Filipe Vieira, foram acusados de corrupção desportivo pelo Ministério Público.