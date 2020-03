Salvio trocou o Benfica pelo Boca Juniors no início desta temporada e tentou que Franco Cervi fizesse o mesmo. A revelação foi feita pelo próprio extremo dos encarnados.



«O Salvio pediu-me para ir para o Boca quando saiu do Benfica. Estávamos muito juntos aqui em Portugal e quando ele se foi disse para eu ir também», contou, em entrevista à ESPN.



De resto, o atual jogador dos «xeneizes» chegou a partilhar vários vídeos nas redes sociais com Cervi, quando morava em Lisboa. Com ao regresso de Toto à Argentina, os antigos companheiros perderam um pouco o contacto.



«Não tenho falado com ele. Vou escrever-lhe, mas como tem marcado muitos golos não sei se me vai responder», disse Cervi, entre risos.



Salvio, recorde-se, está de pé quente desde que ingressou no Boca Juniors: tem dez golos (mais do que nas últimas quatro épocas) em 25 partidas.