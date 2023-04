Horas após a derrota no Clássico com o FC Porto, Chiquinho deixou uma mensagem nas redes sociais. O médio assinalou o centésimo jogo com a camisola do Benfica, embora tenha assumido o «dia difícil» que viveu na última sexta-feira.



«Dia difícil, ontem, mas continuamos juntos até ao fim! Orgulho por atingir a marca dos 100 jogos com o Manto Sagrado!», escreveu no Instagram.



Lembre-se que o jogador de 27 anos assumiu-se como titular nas águias depois da saída de Enzo Fernández para o Chelsea em janeiro.