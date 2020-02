O comportamento do speaker do Dragão durante o clássico entre FC Porto e Benfica, do último sábado, custou à SAD portista uma multa de 5100 euros, de acordo com o mapa de castigos do Conselho de Disciplina.

«Speaker utilizou a instalação sonora do estádio para incentivar o FC Porto, em seis ocasiões, entre o minuto 89 e o minuto 96, entoando os seguintes cânticos: 'Vamos lá Dragão, La, La, La, Allez Porto' e 'Azul e Branco é o Coração'», pode ler-se.