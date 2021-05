O Conselho de Disciplina abriu um processo de inquérito ao FC Porto por causa de Sérgio Conceição: o órgão disciplinar da Federação quer perceber a ausência do treinador da flash-interview no final do último clássico, no Estádio da Luz.

Sérgio Conceição, recorde-se, acabou por estar no banco, devido à aceitação de uma medida cautelar por parte do Tribunal Arbitral do Desporto, que suspendeu o castigo a que o técnico estava sujeito, mas embora tenha estado no banco não marcou presença na flash-interview da BTV, tendo o FC Porto apresentado no seu lugar o adjunto Vítor Bruno.

Ora o Conselho de Disciplina considera que o treinador principal, se não estava castigado, devia ter comparecido perante o canal detendor dos direitos de transmissão, como mandam os regulamentos, pelo que pretende perceber se Sérgio Conceição tem algum argumento que justifique a ausência. Caso contrário, ficará sob a alçada do Conselho de Disciplina.