O Benfica identificou 132 atletas na Costa do Marfim que irão, a partir do próximo ano, integrar a escola do clube, em Abidjan.



Este processo de recrutamento teve início em setembro e ficou concluído a 12 de dezembro depois de 192 jovens nascidos entre 2002 e 2014 terem prestado provas. No total, as águias esclarecem que foram observados 20 mil jovens de cerca de 30 mil inscritos.



«Para nós, Benfica, foi importante irmos até essas crianças, encontrarmos essas crianças e dar-lhes a oportunidade de viver o sonho e de poder integrar a academia do Benfica Campus. Foi uma operação muito extensa, com perto de 20 mil atletas a serem observados, mas era de extrema importância e vitalidade para o projeto», revela o coordenador técnico Projetos Internacionais, Davide Gomes, citado pelos meios do clube.



Os encarnados referem, no seu site oficial, que Carlos Costa, Ricardo Costa e Fábio Alfredo vão ser os treinadores responsáveis deste projeto que contará com a coordenação de Pedro Alegria. Este último será, de resto, o responsável no terreno para liderar e garantir a implementação da metodologia do clube no Benfica Campus Costa do Marfim.



«Aquilo que nós temos agora é que pegar nos selecionados que vão ficar em regime de internato na Academia Benfica Campus Costa do Marfim Abidjan. Temos as equipas formadas, vamos começar a trabalhar todos os dias com estes atletas, começar a desenvolvê-los e a formá-los, ensinar-lhes aquilo que é a nossa metodologia com a expectativa daquilo que é o nosso objetivo do futebol de formação, que é desenvolver e encontrar atletas que possam vir a integrar um dia a equipa A do Benfica», completa Davide Gomes.



Refira-se que este projeto do Benfica contou com a colaboração do governo da Costa do Marfim e da Sportify Capital.