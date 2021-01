Num registo descontraído, Haris Seferovic confessou os sonhos que lhe faltam cumprir e relatou os momentos complicados que viveu quando esteve infetado com Covid-19.

«No início não tive sintomas. Depois comecei a ter dores de cabeça e calculei que fosse do clima e do facto de andar normalmente de t-shirt e de casaco. A minha mulher também deu positivo, esteve três a quatro dias mal, com dores de cabeça e no corpo. Transpirava muito. A partir do quinto dia, começou a melhorar», referiu ao podcast «Ehrenrunde 21».



O internacional suíço revelou que perdeu quatro quilos e alertou que o coronavírus é «uma questão muito séria e preocupante».



«Perdi quatro quilos e sinceramente senti alguma dificuldade no regresso à competição. Precisei de fazer treino intensivo para recuperar a minha forma. Doze dias depois, fiz novo teste e deu negativo. O coronavírus é uma questão muito séria e preocupante», frisou.



Apesar de estar feliz no Benfica, o avançado helvético não esconde o sonho de jogar na Premier League.



«Gostava muito de jogar na Premier League. Faço o meu trabalho onde estou, mas nunca se sabe o futuro. Para já, estou bem onde estou», adiantou, antes de apontar qual a camisola que mais gostou de vestir. «A camisola de que mais gosto é a do Benfica.»



Lembre-se que o Benfica revelou, esta terça-feira, ter 17 elementos da equipa principal infetados com Covid-19, incluindo o presidente Luís Filipe Vieira.