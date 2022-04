Nélson Veríssimo, treinador do Benfica, em declarações aos jornalistas após a vitória sobre o Marítimo por 1-0:

«Acho que demos uma resposta muito positiva. Vínhamos de um jogo em que não tínhamos vencido no Estádio da Luz, com o Famalicão, e pretendíamos dar uma resposta positiva, fazendo uma boa exibição e ganhando o jogo.

A nossa missão ficou facilitada com o golo que marcámos cedo, e na minha opinião, dominámos sempre o jogo. Fomos criando as oportunidades necessárias e suficientes para não chegar ao final do jogo com o credo na boca e podíamos tê-lo resolvido mais cedo.

Naturalmente que o Marítimo também nos criou alguns problemas, principalmente nas transições, mas na maior parte dos momentos conseguimos controlá-los. Parabéns à equipa, temos a consciência que podíamos ter feito o segundo golo na segunda parte, para termos uma exibição mais convincente, mas fica o registo de mais uma vitória e o terceiro jogo sem sofrer golos. É este o registo que temos de levar até ao final da Liga.»