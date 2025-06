A contratação a título definitivo de Samuel Dahl por parte do Benfica está fechada, tal como já confirmou o Maisfutebol, mas para o lateral sueco, os nove milhões que o clube vai pagar pela transferência são «uma loucura».

Em declarações ao canal «fotbollskanalen», Dahl admitiu que as águias ainda estão em conversações com a Roma e garantiu que o foco está por completo na seleção da Suécia e no Mundial de Clubes, que irá realizar ao serviço do Benfica.

«Os clubes continuam em conversações, não sei ao certo o que está a acontecer. Diverti-me muito desde que cheguei ao Benfica, então estou ansioso pelo futuro. Quanto ao montante, é doentio ouvir falar nisso. Nunca pensei nisso quando jogava na segunda divisão sueca há uns anos», começou por referir.

«Acho difícil de acreditar, mas para mim é só um número. Não estou envolvido nessas transações. É uma loucura ouvir esses que pagaram esses valores por mim, não faz sentido. Agora, não estou a pensar nisso enquanto estou na seleção, ainda falta jogar o Mundial de Clubes também. Isso é que me importa. O meu empréstimo foi prolongado para que pudesse jogar no Mundial de Clubes.», acrescentou.