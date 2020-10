Darwin Nuñez é nesta altura o terceiro jogador nos grandes campeonatos europeus que mais oportunidades de golo cria por jogo. O uruguaio do Benfica criou quatro ocasiões para o Benfica marcar, o que significa 1,33 oportunidades por jogo.

Melhor do que Darwin, só dois jogadores: em primeiro lugar Thomas Muller, que cria 1,67 oportunidades de golo por jogo do Bayern Munique, e em segundo lugar Harry Kane, que cria 1,5 oportunidades de golo por jogo no Tottenham, de Mourinho, segundo os dados recolhidos para o Maisfutebol pelo SofaScore.

Refira-se que em número de grandes oportunidades de golo criadas no campeonato, Harry Kane é o que tem mais: seis ocasiões criadas. Seguido de Di Maria, Thauvin, Kakuta e Muller, todos com cinco. No entanto, todos estes jogadores têm mais jogos realizados, do que os três do campeonato português, pelo que a média por jogo acaba por ser mais baixa.

Refira-se, por fim, como nota de rodapé, que de fora desta análise ficaram os jogadores que têm menos do que três jogos realizados, pelo facto de tendo um ou dois jogos ser pouco representativo. De qualquer das formas, mesmo que estes jogadores entrassem nas nossas contas, só Frank Ribery (Fiorentina) e Leroy Sané (Bayern Munique) entrariam na lista.