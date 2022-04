Com 25 golos marcados a quatro jornadas do final, Darwin Núñez já superou os registos de alguns goleadores do Benfica que foram consagrados como «Bola de Prata» da Liga.



Desde 2000 que cinco futebolistas das águias terminaram o campeonato na liderança dos melhores marcadores. Há um nome, de resto, que se destaca dos restantes: Jonas. O brasileiro marcou 32 golos em 2015/16 e 34 em 2017/18, um registo jamais alcançado por um atleta do Benfica neste século.



Se é difícil igualar os registos de Jonas, Darwin já pulverizou as marcas de Simão Sabrosa (18 golos em 2002/03), Haris Seferovic (2018/19) e de Carlos Vinícius (2019/20) e está a um golo do registo de Óscar Cardozo (26 golos em 2009/10).



Os jogadores do Benfica que foram melhores marcadores da Liga desde 2000:



Simão Sabrosa - 18 golos em 2002/03 em igualdade com Fary (Beira-Mar)

Óscar Cardozo - 26 golos em 2009/10

Jonas - 32 golos em 2015/16

Jonas - 34 golos em 2017/18

Haris Seferovic - 23 golos em 2018/19

Carlos Vinícius - 18 golos em 2019/20

Darwin - 25 golos em 2021/22*



*Faltam quatro jogos para terminar a Liga