Darwin Nuñez, avançado do Benfica, em declarações à Sport TV após a vitória em Famalicão:



«Vínhamos a um campo difícil, contra uma equipa forte e tínhamos de defender e atacar bem. O Famalicão esteve bem na fase final da primeira parte, mas o mister falou ao intervalo e mudámos o 'chip'.»



«Os três golos? É bom marcar, mas quando não posso marcar tenho de ajudar a equipa. Sem os meus colegas isto não era possível. Quero fazer golos e ganhar títulos.»



«Gosto de jogar no meio e por fora, depende do jogo. Às vezes é difícil jogar por dentro e prefiro procurar a bola por fora. Acho que posso fazer bem as duas funções.»