Darwin Nuñez foi determinante este sábado na vitória do Liverpool sobre o Southampton (3-1), ao marcar dois golos no triunfo da equipa de Jurgen Klopp, mas bastou entrar em campo para render mais 5 milhões de euros ao Benfica, uma vez que o internacional uruguaio acabou de cumprir uma das variáveis previstas na transferência para o clube de Anfield, ao cumprir o décimo jogo como titular na equipa inglesa.

O avançado foi vendido ao Liverpool por um valor base de 75 milhões de euros, mas o valor pode chegar aos 100 milhões caso sejam cumpridas todas as variáveis previstas no contrato, a primeira delas foi alcançada este sábado, com o 10.º jogo como titular que obriga o Liverpool a pagar mais 5 milhões de euros ao Benfica. O mesmo valor será pago caso o avançado cumpra 35 jogos e, depois, 60 jogos na liga inglesa.

Neste cenário a longo prazo a transferência atingiria os 90 milhões de euros, mas pode ainda chegar aos 100, caso sejam cumpridos vários objetivos individuais e coletivos também previstos no contrato de transferência.

Desde que chegou a Anfield, Darwin já cumpriu 18 jogos no Liverpool (10 na Premier League, 6 na Liga dos Campeões, um na Taça da Liga e um na Supertaça), dez como titular e outros oito como suplente utilizado.