Jorge Jesus garantiu duas boas notícias para o jogo deste sábado frente ao Boavista: «O Darwin vai ser convocado e vai estar no jogo. Tanto ele como o Vertonghen vão ser convocados», referiu o treinador, acrescentado mais tarde que o central belga não deve ser titular.

«Ele está clinicamente apto, caso contrário não seria convocado, mas isso não quer dizer que esteja na melhor forma. Agora vai ter de recuperar o espaço dele», começou por dizer, antes de elogiar a forma como Lucas Veríssimo entrou na equipa.

«O Lucas e Nico [Otamendi] têm feito uma dupla forte, só sofremos golos com o Arsenal e temos vindo a melhorar. Por isso, se calhar o Jan [Vertonghen] vai ter de esperar pela oportunidade dele», acrescentou.

Já em relação a Darwin, Jorge Jesus revelou que o uruguaio teve um problema físico nas últimas semanas que afetou o rendimento dele em campo e que agora o trabalho da equipa técnica do Benfica passa por criar as condições para que o jogador regresse à forma do início da época.

«O Darwin começou o campeonato num nível muito alto, que nos deixou surpreendidos pela velocidade, pelos golos, pelas assistências, depois começou a ter um problemazinho que o afetou nestas últimas semanas. Ele vai estar no jogo mas ainda não está cem por cento curado, às vezes os jogadores têm de saber ultrapassar a dor», começou por explicar.

«Ele não estava habituado a isso e baixou um pouco o ritmo. Nós agora temos de puxar por ele, porque está mais equilibrado mentalmente e esperamos que possa recuperar novamente a capacidade e a forma que ele tem e que já mostrou no passado», defendeu.

[artigo atualizado]