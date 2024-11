O clássico entre Benfica e FC Porto contou com várias caras conhecidas do universo das águias no camarote.

Como evidencia a imagem acima apresentada, Jorge Jesus esteve no Estádio da Luz. No caso, o treinador surge ao lado de Sara Fernandes, jogadora de voleibol das águias.

Atento ao jogo da noite de domingo esteve também João Neves e a namorada Madalena, assim como o médio Julian Weigl.

Na bancada esteve Yann Benjamin Kugel, adjunto de Roger Schmidt.