Amar Dedic recorreu às redes sociais para tranquilizar os adeptos, depois de ter regressado a Lisboa com uma lesão contraída ao serviço da seleção da Bósnia-Herzegovina.

O lateral chegou a Lisboa com dores no joelho e o Benfica veio a público explicar que o reforço contratou uma «entorse traumática» que pode significar uma paragem até duas semanas.

Foi já neste contexto que Dedic recorreu à conta pessoal do Instagram para tranquilizar os adeptos. «Não se preocupem, em breve estou de volta», escreveu o reforço que, até lesionar-se, estava em especial destaque no arranque de temporada do Benfica.

O defesa já ia falhar o próximo jogo, com o Santa Clara, uma vez que foi expulso na última jornada, frente ao Alverca, e vai cumprir um jogo de castigo, mas também deverá falhar a estreia do Benfica na Liga dos Campeões frente ao Qarabag.