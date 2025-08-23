Amar Dedić, jogador do Benfica, em declarações na flash interview da BTV, após a vitória frente ao Tondela, por 3-0, na terceira jornada da Liga:

[Análise ao jogo]

«Estou muito feliz pelo prémio (melhor em campo), mas primeiro pela vitória e pela equipa. Estou muito agradecido e seguimos em frente.»

[Jogo com Fenerbahçe já na quarta-feira]

«É muito difícil, temos muitos jogos, mas estamos preparados para isso. Vamos recuperar bem e estar na melhor forma para o jogo de quarta-feira. É muito importante para nós e para os fãs. Mal podemos esperar.»