Martín Demichelis, treinador do River Plate, voltou a piscar o olho de Nicolas Otamendi, com que chegou a jogar no Manchester City, dizendo que o central do Benfica tem as «portas abertas» no clube.

«O que é que posso dizer sobre o Nico? Que aba a temporada e depois terá de ser ele a pensar a decidir. Ele já sabe que tem as portas abertas. Está nos quartos de final da Champions, está a fazer uma grande época, é capitão do Benfica. Há que ter paciência, não é fácil», referiu o treinador à margem de um jogo de preparação com os jogadores menos utilizados do River Plate.

Apesar do interesse, o treinador ressalvou que só quer Otamendi caso este esteja totalmente comprometido com o River Plate, o clube do seu coração. «Quando alguém decide voltar tem de estar totalmente convencido. Que ninguém duvide: estou demasiado contente com os que tenho aqui para continuar a trabalhar», acrescentou.

Otamendi tem garantido o seu compromisso com o Benfica até ao final da corrente temporada, mas recentemente, numa visita à Argentina, posou com uma camisola do River nas mãos.