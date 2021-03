Além de ter destacado o crescimento físico de Julian Weigl depois de ter recuperado da covid-19, Jorge Jesus afirmou que o médio alemão contratado há pouco mais de um ano ao Borussia Dortmund está mais jogador do que anteriormente.

«Há dois jogadores que, desde que eu cheguei, estão a jogar acima do que era o normal deles: um é o Weigl», introduziu, referindo depois que o outro é Rafa.

«O Weigl foi percebendo aquilo que eu achava que era importante para a valorização da posição dele. Hoje é um jogador muito mais intenso sem bola», notou.

Mais à frente, Jesus foi confrontado com declarações suas há pouco mais de um ano, quando, ainda no Flamengo, analisou a mais recente contratação das águias, referindo que se tratava de um «craque» que tinha apenas «um defeito», mas sem detalhar qual.

Seria o défice de intensidade sem bola o defeito a que se referia o agora treinador do Benfica? «Depois de o conhecer, vi que ele não tinha só um defeito: tinha muito mais do que um. E um é exatamente esse da falta de agressividade. É um jogador que joga à frente da nossa última linha. E se tens ali um jogador que tecnicamente tem muita qualidade na fase ofensiva, mas defensivamente não é muito agressivo, principalmente para que a nossa última linha possa jogar mais posicional, isso é [um problema] para a forma como vejo o jogo. Ele melhorou isso: já tinha um jogo de posição muito bom. Esteve muito tempo habituado a jogar em 4x3x3 [no Borussia Dortmund]. Jogava com dois médios à frente dele e aqui só tem um. Isso fazia com que ele se desposicionasse mais. Tem melhorado», analisou.